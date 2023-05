Polska upokorzona na międzynarodowej arenie. Rosjanie triumfują

Natomiast 28 marca Komitet Wykonawczy MKOl-u zalecił, aby rosyjscy i białoruscy sportowcy mogli brać udział w międzynarodowych zawodach tylko jako neutralni sportowcy i tylko ci, którzy nie wypowiadali się publicznie na temat inwazji wojskowej na Ukrainie i nie są związani z siłami zbrojnymi lub klubami resortów siłowych. A to od razu spowodowało wykluczenia tamtejszych gwiazd, w tym kilku mistrzów olimpijskich . A to pociągnęło za sobą furię u Rosjan.

Polska upokorzona na międzynarodowej arenie. Szał radości w Rosji

FIE mimo wszystko bardzo mocno naciskała na to, by umożliwić przynajmniej części Rosjan i Białorusinów rywalizację na Igrzyskach Europejskich, mających status kwalifikacji olimpijskich. Polska strona jednak zdecydowanie się temu sprzeciwiła, za co spotkała ją niespodziewana kara. Jak informuje insidethegame.biz zawodom odebrano rangę mistrzostw Europy, a co za tym idzie status kwalifikacji olimpijskich.