Biało-czerwoni do Portugalii polecieli po awans do 1. dywizji, czyli z misją zajęcia pierwszego lub drugiego miejsca. Pierwszy krok do powrotu do elity uczynili wygrywając z Turcją i Chorwacją. Oba zwycięstwa nie przyszły jednak łatwo.

Z Chorwacją to rywale na początku dominowali i wykorzystując m.in. grę w przewadze po 20 minutach prowadzili już 3:0. Dokładnie pięć minut zajęło polskim hokeistom wyrównanie. Losy spotkania rozstrzygnęły się na początku czwartej kwarty, gdy biało-czerwoni bardzo szybko zdobyli trzy bramki. Chorwaci wycofali bramkarza i grali z przewagą w polu, lecz nic im to nie dało, a Polacy zdobyli łatwe bramki.

Kolejna fala koronawirusa sprawiła, że nie wszystkie zespoły dotarły do Portugalii. Pozytywne wyniki testów na COVID-19 wykluczyły z udziału reprezentację Włoch i organizatorzy zostali zmuszeni do zmiany formatu mistrzostw. Zamiast tradycyjnej formuły z podziałem na dwie grupy, a później z półfinałami i finałem, uczestnicy będą rywalizować systemem "każdy z każdym". W sobotę rywalami Polaków będą Hiszpanie i Słowacy, a turniej w niedzielę zakończą meczami z Ukrainą i Portugalią.

Ze względu na pandemię COVID-19 Europejska Federacja Hokeja miesiąc temu odwołała halowe mistrzostwa Europy mężczyzn i kobiet elity oraz trzeciej dywizji.

Z tego samego powodu nie dojdą do skutku także halowe mistrzostwa świata, które miały odbyć się na początku lutego w belgijskim Liege.

Wyniki spotkań 1. dnia HME drugiej dywizji:

Polska - Turcja 4-3 (1-1)

Bramki: dla Polski - Patryk Pawlak (18-krótki róg), Mikołaj Gumny (21), Jacek Kurowski (31), Maksymilian Koperski (36); dla Turcji: Halil Ozturk (8), Celal Aydin - dwie (33, 37-karny).

Polska - Chorwacja 8-4 (0-3)

Bramki: dla Polski - Jacek Kurowski - dwie (23, 29), Michał Kasprzyk - dwie (25-krótki róg,

26-karny), Jakub Chumeńczuk (32), Patryk Pawlak (33), Mikołaj Gumny (34), Robert Pawlak (37);

dla Chorwacji: Anże Fujs (11), Mario Mucic - dwie (13, 19), Luka Mesaric (38).



Inne mecze: Hiszpania - Ukraina 1-1 (1-1), Słowacja - Portugalia 5-6 (3-4), Chorwacja - Hiszpania 4-7 (3-4), Portugalia - Ukraina 2-3 (1-1), Turcja - Słowacja 5-5 (2-2)