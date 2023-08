Polska rozbiła bank. Grad medali i mnóstwo kwalifikacji olimpijskich

"Myślę, ze jesteśmy spełnione, bardzo chciałyśmy zdobyć kwalifikację olimpijską dla Polski. Dla nas to jest debiut, jeśli chodzi o starty na arenie międzynarodowej. Mam jednak pewne doświadczenie z poprzednich lat, że jak łódka płynie szybko z nową koleżanką, to w kolejnym roku może być tylko lepiej. I na to liczymy, chcemy się dalej rozwijać. Mamy srebrny medal, a więc jest duża radość" - powiedziała Klatt na antenie stacji TVP Sport. W piątek Wiśniewska z Klatt sięgnęły po złoto w dwójce na 200 m.