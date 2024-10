- Mamy doświadczenie na poziomie seniorskim oraz chłopaków z bogatym doświadczeniem młodzieżowym. Czas więc zawalczyć o coś więcej. Marzy nam się na pewno miejsce w pierwszej szóstce, która awansuje do przyszłorocznych World Games, też zresztą w Chinach - podkreśla Paweł Teleman, szkoleniowiec pierwszej reprezentacji Polski .

Sześcioro Polaków w wielkiej komercyjnej imprezie

SuperCup to impreza o komercyjnym charakterze, a zawodnicy startują na zaproszenie organizatorów . Część zawodników zdecydowała się przyjąć zaproszenie od Chińczyków. Biało-czerwone akcenty czekają nas w slalomie, sprincie i maratonie kajakowym. W pierwszej z dyscyplin zobaczymy 70 sportowców z 18 krajów, m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii czy Czech. Jedyną polską reprezentantką będzie Klaudia Zwolińska , wicemistrzyni olimpijska oraz mistrzyni Europy w konkurencji K-1. Jej rywalkami w Hangzhou będą choćby Francuzka Camille Prigent , Amerykanka Eva Leibfarth czy Australijka Noemi Fox , siostra Jessiki, multimedalistki igrzysk olimpijskich. Jak informuje Międzynarodowa Federacja Kajakowa (ICF), Superpuchar w Chinach ma być okazją do przetestowania nowego programu zawodów w slalomie , włącznie z oficjalnym treningiem tuż przed kwalifikacjami.

Dwaj pierwsi z powodzeniem radzili sobie w tym sezonie w imprezach mistrzowskich. Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu Głazunow zajął wysokie, szóste miejsce w C-1 1000 metrów, z kolei na ME w Szeged wspólnie z Arsenem Śliwińskim wywalczył tytuł wicemistrza w C-2 500 metrów. Natomiast Koliadych to niekwestionowany światowy lider na dystansie 200 metrów, na którym w tym roku został indywidualnym mistrzem świata i Europy, a poza tym w dwójce z Aleksandrem Kitewskim sięgnął po srebro ME. Z kolei Klatt ma za sobą premierowy występ w IO w Paryżu, gdzie startując w osadzie K-2 500 metrów z Heleną Wiśniewską, odpadły w półfinale. W 2023 roku zostały wicemistrzyniami świata w tej konkurencji, a także mistrzyniami globu w K-2 200 metrów.