Polska medalistka oskarżona o oszustwo, teraz odpowiada. Dramatyczny apel do kibiców

We wtorek gruchnęła wiadomość o poważnych zarzutach pod adresem Zofii K. - polskiej medalistki olimpijskiej w windsurfingu. Została ona oskarżona o oszustwo, a serwis TVN Warszawa poinformował, że Sądu Okręgowego Warszawa-Praga trafił akt oskarżenia przeciwko sportsmence. Zofia K. nie zamierzała milczeć i opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym odnosi się do sprawy. Zaapelowała przy tym do kibiców.