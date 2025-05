Klaudia Zwolińska musiała się wycofać ze startu w mistrzostwach Europy. "Wielkie dzięki dla doktora za zabranie numerka"

"Żałuję, że nie mogłam pokazać tego, co wypracowałam w okresie przygotowawczym. Tym razem w finałach zrobiłam błędy, które na to nie pozwoliły. Jest mi jedynie przykro, że mimo mojej ostrożności zabrakło zdrowia, które posypało się na parę dni przed startami. Zawsze startuje we wszystkich konkurencjach, podchodzę do każdej z nich w stu procentach, dlatego było mi ciężko podjąć decyzję o rezygnacji z Kayak Cross" - napisała Zwolińska w mediach społecznościowych.

Teraz nie wiadomo, co będzie ze startami w Pucharze Świata. Na razie Zwolińska skupia się na tym, by doprowadzić zdrowie do porządku. Decyzje, co do kolejnych startów zostaną podjęte za jakiś czas.