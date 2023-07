Van den Bergh już jako wczoraj przekonał się jako pierwszy , jak polsa publika wyczekiwałą darterskiej rywalizacji, bo to on zainaugurował całe swoje zawody swoim meczem z Karelem Sedlackiem. Zresztą przed meczem przeszedł mały test na polubienie polskich klasyków , bo PDC zorganizowała mu naukę lepienia pierogów. Ta poszła mu całkiem nieźle, a sam przyznaje, że danie bardzo mu posmakowało.

Poland Darts Masters. Polska publika odśpiewała "sto lat" Dimitriemu Van den Berghowi

Fani posłuchali. Van den Bergha nie tylko nie przywitały gwizdy, ale otrzymał bardzo gorącą owację, a najlepszy prezent fani przyszykowali już kiedy był na scenie. Gromko odśpiewali mu urodzinowe "Sto lat" i choć początkowo Belg oczywiście nie wiedział o co chodzi, to momentalnie uświadomił go w tym Ratajski i po samej reakcji "Dimiego" widać było, jak wiele to dla niego znaczyło. Poniosło go także do bardzo dobrej gry, bo pewnie wypunktował Polaka wygrywając 6:3.