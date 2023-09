Polscy dominatorzy pokazali moc. Wywrotka Niemców, wpadli do wody

Pewna wygrana polskich dominatorów w MŚ

Martyna Radosz i Katarzyna Wełna w dwójce podwójnej wagi lekkiej dzielnie walczyły w półfinale, ale do awansu do finału i do zapewnienia sobie olimpijskiej kwalifikacji zabrakło pół łodzi. Przed Polkami finiszowały ekipy Wielkiej Brytanii, Rumuni i Chin. Biało-Czerwone wystąpi w finale B, co przedłuża ich szanse na olimpijską kwalifikację. Tam jednak muszą wygrać, by już teraz zapewnić sobie miejsce w Paryżu.