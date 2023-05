Polki triumfują o niespełna sekundę. Świetny występ w Pucharze Świata

Międzynarodowa Federacja Kajakowa (ICF) pod koniec kwietnia zezwoliła na start w międzynarodowych zawodach Rosjanom i Białorusinom, ale pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Nie pojawili się oni jednak na Węgrzech, nie wystąpią także w Poznaniu . Jak się okazuje, uchwała ICF-u to trochę ukłon w stronę Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który wcześniej dał rekomendację, by reprezentanci obu tych krajów wrócili do sportowej rywalizacji. Jolanta Rzepka , sekretarz generalny Polskiego Związku Kajakowego, przyznała, że Rosjan i Białorusinów zabraknie na wszystkich najważniejszych imprezach w tym roku.

PŚ w kajakarstwie. Bez Rosjan i Białorusinów w Poznaniu

- Nie było żadnych zapytań ze strony federacji rosyjskiej czy białoruskiej odnośnie startu w Poznaniu. Podobnie zresztą jak na Węgrzech. Z informacji, które posiadam, na mistrzostwach świata w Duisburgu też nie wystąpią (te zawody są główną kwalifikacją olimpijską - PAP). Natomiast co do igrzysk europejskich w Krakowie, to eliminacje do tych regat miały miejsce podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy w Monachium. A Rosjanie i Białorusini tam nie startowali. Z jednej strony współpracujemy z MKOl-em i chcieliśmy uszanować jego decyzję, ale też musimy grać na naszych zasadach i komitety organizacyjne tegorocznych imprez same podejmują decyzje w tej sprawie - wyjaśnił Rzepka.