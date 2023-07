Wspinaczka sportowa. Aleksandra Mirosław przygotowuje się do MŚ

Mirosław już wcześniej zapowiedziała, że opuści zawody PŚ w Villars i Chamonix (7-9 lipca), aby skupić się na przygotowaniach do mistrzostw świata w Bernie (1-12 sierpnia). Będzie to pierwsza impreza kwalifikacyjna do igrzysk olimpijskich w Paryżu.