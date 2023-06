Klaudia Zwolińska była najlepsza w eliminacjach. W półfinale zajęła siódme miejsce. W finale do podium zabrakło jej bardzo niewiele.

Polka zanotowała w nim aż cztery karne punkty. Gdyby nie to, to stanęłaby na podium. Zawodniczka Startu Nowy Sącz straciła do triumfatorki Eleny Lilik z Niemiec 5,52 sek. Zwyciężczyni zaliczyła czysty przejazd.