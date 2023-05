Polka dominuje na świecie. Mówi o "pierwiastku magii"

Aleksandra Mirosław i "pierwiastek magii"

"Seul miał w sobie pierwiastek magii. To był zdecydowanie mój dzień. Nic, ani nikt nie był mnie w stanie rozproszyć. Skupienie. Spokój. Pewność siebie. Bycie tu i teraz od pierwszego do ostatniego biegu. Flow, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczyłam. Byłam tylko ja i liczyło się tylko to, co dzieje się w danej chwili. Start idealny" - napisała Polka o występie w Korei Południowej.