Polityczny skandal na początek mistrzostw Europy. Sprawca aresztowany

Polityczny skandal na otwarcie mistrzostw Europy

Mężczyzna został bardzo szybko pojmany i przekazany do aresztu. Sprawcą okazał się Aram Nikojan , armeński projektant, który po przesłuchaniu został bardzo szybko wypuszczony na wolność. W mediach cytowany był jego prawnik, który przekazał, że ostatecznie nie zostało wszczęte przeciwko niemu żadne postępowanie.

Nikoljan tuż po wyjściu na wolność nagrał krótkie wideo, które udostępnił w mediach społecznościowych. "Mój czyn jest wyłącznie aktem Ormianina, Ormianina z godnością, który nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej, ma własne zdanie i wizję tego wszystkiego. Moim jedynym pragnieniem było, aby flaga Azerbejdżanu nie powiewała w Erewaniu, stolicy Republiki Armenii , a co najważniejsze, aby oni nigdy nie pomyśleli, że Ormianie spróbują przystosować się do pewnych sytuacji" - przekazał.

Konflikt trwa od dziesięcioleci

Armenia i Azerbejdżan od dziesięcioleci toczą spór o Górski Karabach , zamieszkany przez Ormian separatystyczny region będący de iure częścią Azerbejdżanu. Najkrwawsze starcia pomiędzy Ormianami i Azerami o Górski Karabach toczyły się w latach 1988-1994, po których teren stał się rządzonym przez Ormian i wspieranym przez Armenię quasi-państwem. Do ostatniej odsłony tego konfliktu doszło w 2020 roku, gdy Azerbejdżan podjął próbę odzyskania kontroli nad tym terytorium. Zginęło wówczas ponad 6,6 tys. osób .

We wrześniu 2022 roku również doszło do walk pomiędzy wojskami obydwu państw, choć na szczęście na nieco mniejszą skalę. Sytuacja cały czas pozostaje niestabilna i obserwatorzy sytuacji na Kaukazie obawiają się, że może ponownie dojść do zaostrzenia konfliktu.