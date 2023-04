Polak wystąpił w ME ze złamaną kostką. "Miałem problem z chodzeniem"

W swoim pożegnalnym starcie zaliczył w dwuboju 334 kilogramy, co dało mu drugie miejsce w grupie B. Na to, jaką zajmie ostatecznie lokatę, musi poczekać do końca rywalizacji w grupie A. Adamus wyrwał 149 kg i podrzucił 185 kg. Nie są to wyniki, które porywają. Polak zdradził jednak, skąd wzięły się tak niskie, jak na niego, ciężary.