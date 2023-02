Polak wygrał po raz pierwszy i został liderem cyklu MŚ!

Polski motorowodniak wykorzystał swoje ustawienie na starcie i szybko objął prowadzenie. Utrzymywał je do 14. okrążenia. Później zaatakował go Torrente i po chwili Amerykanin znalazł się przed Polakiem. W takiej kolejności kierowcy dopłynęli do mety. Sędziowie uznali jednak, że doświadczony zawodnik ze Stanów Zjednoczonych przy restarcie i ataku na pozycję lidera popełnił błąd, przez co otrzymał karę jednego okrążenia. To przesądziło o przesunięciu go w klasyfikacji końcowej na dziewiąte miejsce.