Polak staje przed wielką szansą. Startują ekstremalne zawody, aż strach patrzeć

Od ponad 20 lat w Utah rozgrywane są rowerowe zawody inne niż wszystkie. Organizatorzy wybierają ścianę wielkiej góry, z której zawodnicy mają w jak najlepszym stylu zjechać na rowerze. Zjazd ma być poprowadzony jak najtrudniejszą linią (największe nachylenia, najtrudniejszy teren) i mają to zrobić w dobrym tempie, stylu i przede wszystkim ubarwiając to dodatkowymi skokami i trikami w powietrzu. Unikatowa jest również formuła zawodów, bo każdy z uczestników wraz z dwoma pomocnikami sam wytycza i kopie sobie trasę i przeszkody na niej.

To jak zdobywanie dziewiczych szczytów w himalaizmie. Coś, co robisz pierwszy raz, a margines błędu jest praktycznie zerowy. Na koniec każdy zawodnik musi wykonać podczas zawodów zjazd całą linią, czyli ze szczytu góry do jej podnóża. Wygrywa ten, który w oczach sędziów wybrał najtrudniejszą linię przejazdu, jechał płynnie szybko i pewnie i zrobił najtrudniejsze sztuczki podczas skoków.