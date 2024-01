Polak przyjął ofertę Saudyjczyków. Bajońskie sumy i elitarne grono

W ubiegłym sezonie Adrian Meronk startował przede wszystkim w zawodach DP World Tour. Gościnnie występował również w turniejach spod egidy elitarnego PGA Tour. Spisywał się na tyle dobrze, że w ostatecznej klasyfikacji zajął czwarte miejsce, które oznacza otrzymanie stałej karty do amerykańskiego cyklu. To "elita elit", jak mawiają znawcy dyscypliny - miejsce zarezerwowane wyłącznie dla najlepszych.

Adrian Meronk przeniósł się do LIV Golf League

Teraz okazuje się, że rozbrat Meronka z PGA potrwa znacznie dłużej. Polak zdecydował się bowiem przejść do konkurencyjnych rozgrywek - LIV Golf League. To nowy twór, powstały w 2021 roku, który jest wspierany finansowo przez Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej. LIV rzuca wyzwanie PGA, dotychczasowemu hegemonowi. W tym celu rekrutuje najlepszych zawodników występujących do tej pory u konkurencji. Płaci przy tym bajońskie sumy.