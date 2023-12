Polak oszalał ze szczęścia. W końcu sięgnął po złoto mistrzostw świata

Czekałem na tę chwilę sześć lat i to niesamowite, że Ronaldinho podarował mi trofeum. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Moje marzenie się spełniło po trzech brązowych medalach i dwóch srebrnych, to najlepsza rzecz na świecie!

~ powiedział uradowany Duszak po historycznym sukcesie.