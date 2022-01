Heroes of Might & Magic III to złożona strategia turowa, w której gracze mierzą się na losowo generowanych mapach. Turniejowa formuła zakłada przede wszystkim pojedynki "1 na 1" i to w niej odbywał się czempionat.

Heroes of Might & Magic III. Polski mistrz świata

"Szopa666" w decydującym starciu mierzył się z innym Polakiem o nicku "Arytmetyczny". W formule, zakładającej grę do dwóch zwycięstw pokonał go 2-0.



Co ciekawe, dwójka spotkała się już w turnieju - w 1/8 finału, gdy "Szopa666" wygrał w takich samych rozmiarach. "Arytmetyczny", grając dalej w drabince przegranych dostał się jednak do samego finału.



Heroes of Might & Magic III, wydane w 1999 roku do dziś cieszy się bardzo dużą popularnością. Najlepszym tego świadectwem jest fakt, że 23 lata po premierze scena online tego tytułu wciąż jest żywa, a do walki w czempionacie zgłosiło się ponad 1000 uczestników.





Reklama