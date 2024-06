Polak jest jednym z najlepszych na świecie. Cudem uniknął śmierci

Dla niego to było już czwarte zwycięstwo w tej konkurencji w tym roku. Bez dwóch zdań należy do najlepszych specjalistów na świecie w rywalizacji C-1 na 200 m.

Oleksii Koliadych mistrzem Europy

- To już jest czwarte moje zwycięstwo w tym roku i te wszystkie zwycięstwa, które osiągam w całej mojej karierze, dedykuję Panu Bogu i jestem mu bardzo wdzięczny za to, że jest zawsze przy mnie i mi pomaga w sporcie. Dziękuję też za wsparcie mojej rodzinie, trenerom, fizjoterapeutom i wszystkim, którzy mi pomagają. Dwieście metrów to jest tak specyficzny dystans. W nim bardzo ważna jest głowa, bo jeden błąd i już możesz być czwarty, ale jeżeli nie popełnisz tego błędu, to będziesz pierwszy. Więc po prostu musisz być bardzo skoncentrowany, a bez twardej głowy, że tak powiem, to trudno osiągnąć - mówił Koliadych.