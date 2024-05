Polacy są w formie. Kolejne medale Pucharu Świata dla naszych zawodników

"Kuba jest bardzo dynamicznym zawodnikiem i lubi jedynkę na 200 m. Wystawiłem go w tej konkurencji, bowiem eliminacje zaczęły się po zakończeniu finału dwójek, które dla nas były priorytetem. Mogę zdradzić, że Kuba przed tymi zawodami ani razu nie przepłynął na treningu dystansu 200 m tak od A do Z. Wystartował praktycznie 'z marszu" - powiedział PAP trener kadry kajakarzy Ryszard Hoppe .

W K1 1000 m wystartował Sławomir Witczak, ale dostał się tylko do finału C, zajmując w nim trzecie miejsce, czyli dopiero 21. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Naszym paniom w tej konkurencji także nie udało się zakwalifikować do najważniejszego z finałów na 500 m. Katarzyna Kołodziejczyk była dziewiąta w finale B (18. miejsce), a Sandra Ostrowska piąta w finale C (23. lokata).