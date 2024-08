Polacy błyszczą na mistrzostwach świata. Dwa medale w ciągu godziny, jest złoto

Tak jak wspominałyśmy, w torze oddałyśmy serce. Rywalki dzisiaj były silniejsze i mocniejsze, ale to nie znaczy, że my byłyśmy słabe. Tak naprawdę liczyłyśmy się w stawce, co ma dla sportowca bardzo duże znaczenie. Oczywiście każdy marzy o medalu, ale sport niesie ze sobą wartości dużo większe niż medale. Przede wszystkim umiejętność oddania wszystkiego w wyścigu, czyli cecha, którą nie każdy ma. A my pokazałyśmy, że wiosłujemy pomimo problemów, które miałyśmy

~ opowiadała Arturowi Gacowi z Interia Sport.