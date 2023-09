Pokaz mocy polskich mistrzów świata. Pewnie odjechali rywalom

Polska czwórka podwójna mężczyzn Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański pewnie awansowała do półfinału mistrzostw świata w wioślarstwie, które rozgrywane są w Belgradzie. Nasi mistrzowie świata pewnie wygrali swój bieg eliminacyjny, nie zostawiając rywalom złudzeń co do tego, kto jest w tej serii najlepszy.