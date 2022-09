Początkowo mistrzostwa Europy w strzelectwie miały być rozgrywane w Moskwie, ale po agresji tego kraju na Ukrainę impreza została przeniesiona do Polski, a konkretnie to Wrocławia. To nie tylko walka o prymat na Starym Kontynencie ale także jedna z pierwszych szans na wywalczenie olimpijskiej kwalifikacji.

Do wywalczenia we Wrocławiu jest osiem biletów do Paryża, w czterech konkurencjach, po dwóch w rywalizacji mężczyzn i kobiet. Jedną z nich było strzelanie z pistoletu sportowego 25 m. I właśnie tutaj nasza reprezentantka Klaudia Breś odniosła spory sukces, zdobywając srebrny medal mistrzostw Europy, a przy okazji wywalczając pierwszą dla naszego kraju kwalifikacje olimpijską.

Pochodząca z Bydgoszczy Breś uczestniczyła już w igrzyskach w Rio de Janeiro i w Tokio, nie udało jej się jednak sięgnąć po olimpijski medal. Być może dostanie kolejną szansę, choć należy pamiętać, że kwalifikacja została wywalczona dla kraju i nie jest imienna.

Po złoto we Wrocławiu sięgnęła Niemka Doreen Venekamp, natomiast po brązowy medal sięgnęła Renata Sike z Węgier.