Podał Karasiowi doping, teraz zabrał głos. "Nie spodziewałem się"

W poniedziałkowy wieczór przyłapany na stosowaniu dopingu Robert Karaś pojawił się w programie "Hejt Park" na Kanale Sportowym, by opowiedzieć o całej sytuacji ze swojej perspektywy. Przyznał, że świadomie brał suplement, w którym znajdowały się zakazane substancje. Na antenie pojawił się także Michał Maciej, który był odpowiedzialny za jego podanie. - Biorę to na siebie, to były wspólne decyzje i od tego nie uciekam. Nie spodziewałem się, że te środki będą tak długo utrzymywać się w organizmie - powiedział.