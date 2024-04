Ksenia Kostygowa nie tak dawno wzięła udział w zawodach jeździeckich, podczas których dała ponieść się emocjom i... pobiła swojego konia na oczach publiczności. Nagranie z udziałem 23-latki trafiło do sieci i dotarło do przedstawicieli Rosyjskiej Federacji Jeździeckiej, którzy postanowili ukarać zawodniczkę dwuletnią dyskwalifikacją. Co ciekawe, jak twierdzą rosyjskie media, nie jest to pierwszy przypadek, kiedy to młoda sportsmenka dopuściła się tak haniebnego zachowania.