PKOl przekazał tragiczne wieści. Nie żyje prof. Aleksander Ronikier

Profesor Aleksander Ronikier odegrał także ogromnie ważną rolę w historii polskiego sportu. W latach 1997-2001 był członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a w 2001 roku został mianowany wiceprezesem PKOl ds. współpracy międzynarodowej. Co więcej, od 1977 roku czynnie uczestniczył on w pracach Międzynarodowej Federacji Sportu Uniwersyteckiego, FISU. W 1995 roku przeszedł do historii jako pierwszy Polak, który został członkiem honorowym FISU. Spełniał się także jako członek rady FIBA ds. koszykówki osób niepełnosprawnych.