Ukraina już blisko tydzień walczy z rosyjskim agresorem - starcia w tym kraju mają miejsce na trzech frontach, północnym, południowym i wschodnim, a w działaniach przeciwko wrogowi zaangażowało się sporo osób związanych - obecnie lub kiedyś - ze światem sportu.

Najbardziej widocznym przykładem jest oczywiście Witalij Kliczko, niegdyś wyśmienity bokser, a obecnie mer Kijowa, który jest jednym z przywódców obrony miasta - temu zaś grozi oblężenie ze strony armii rosyjskiej. Ostatnio pojawiły się też m.in. informacje o tym, że pięściarz Ołeksandr Usyk powrócił do kraju, by dołączyć do wojsk obrony terytorialnej Ukrainy.

To jednak nie wszystko, bowiem o wzięciu broni do ręki zadecydował również imiennik Usyka, Ołeksandr Sułypa, szachowy arcymistrz, kapitan i trener ukraińskiej reprezentacji. W sieci zamieścił on mocno wymowne zdjęcie z posterunku.

Wojna w Ukrainie. Arcymistrz Ołeksandr Sułypa: Apeluję do rosyjskich szachistów, nie popierajcie zbrodniczych rozkazów

"Bronię mojej ziemi przed wrogami i 'rozjemcami'. Prawda zwycięży!" - napisał Sułypa. Z szachistą zdołał porozmawiać serwis chess24.com, który wskazuje, że 49-latek znajduje się obecnie ze Lwowie.

"Sytuacja jest trudna - na miasta spadło tak wiele rakiet, że trudno to policzyć. Proszę wszystkich streamerów i dziennikarzy o wsparcie. Apeluję do wszystkich rosyjskich szachistów - nie popierajcie zbrodniczych rozkazów" - mówił Sułypa.

"Wszędzie mamy blokady dróg, miasto jest patrolowane przez obrońców. Biorę w tym czynny udział" - podkreślił arcymistrz.

Ołeksandr Sułypa włączył się w działania obronne. "To zdjęcie sprawia, że pęka mi serce"

Fotografia i wpis Ołeksandra Sułypy odbiły się szerokim echem w świecie szachów - jego słowa przekazał dalej m.in. rosyjski portal Chess-News.ru. Inny arcymistrz, Amerykanin japońskiego pochodzenia Hikaru Nakamura stwierdził na Twitterze: "Mówią, że jedno zdjęcie warte jest tysiąca słów, a to sprawia, że pęka mi serce".

Z samej Rosji również dochodzą reakcje na inwazję - na czele nowoutworzonego Antywojennego Komitetu Rosji stanął wybitny szachista Garri Kasparow. Niektórzy ludzie sportu postanowili jednak poprzeć działania Władimira Putina - do tego grona zalicza się Siergiej Karjakin, który niegdyś reprezentował Ukrainę...