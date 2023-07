Rob Cross, Michael van Gerwen, Gerwyn Price i wreszcie Michael Smith - to mistrzowie świata z ostatnich 5 lat i wszyscy w komplecie przylecieli do Warszawy, by mierzyć się z szeroko pojętymi przedstawicielami wschodniej Europy, bo takie nazewnictwo przyjmuje federacja PDC. Wśród nich jest czwórka Polaków - Krzysztof Ratajski, Krzysztof Kciuk, Radek Szagański i Łukasz Wacławski. Ten ostatni jest zresztą rewelacją ostatnich tygodni w polskim darcie, bo najpierw wygrał finał Ligi Dart Polska, a następnie w świetnym stylu zwyciężył w krajowych kwalifikacjach, okazując się lepszym chociażby od Sebastiana Białeckiego, który ma na swoim koncie już występy w telewizyjnych turniejach, w tym przede wszystkim mistrzostwach świata.

Poland Darts Open. W Warszawie Polacy zagrają ze światową czołówką

Dla wspomnianego wcześniej Smitha rywalizacja w Warszawie będzie o tyle wyjątkowa, że prywatnie jest poniekąd związany z Polską. Wszystko przez jego małżonkę Dagmarę, która z bliska dopingowała go, kiedy w styczniu sięgał po tytuł mistrza świata . Anglik to obecnie najlepszy zawodnik świata, a w pamięci kibiców na długo pozostanie jego wyczyn z meczu finałowego z van Gerwenem, kiedy dokonał najtrudniejszego osiągnięcia możliwego w darcie, tzw. "9 lotkę", czyli najszybsze możliwe zakończenie. Wystarczy zresztą spojrzeć.



On sam zresztą również bardzo dobrze czuje sytuację, o czym świadczy chociażby przygotowana przez niego specjalnie na warszawski turniej koszulka. Odzienie darterów to jedna z bardziej charakterystycznych rzeczy dla tego sportu, a koszulka Smitha będzie nawiązywać do polskiej flagi. Mistrz świata odwiedził także ważne miejsce dla "podziemia" darta w Polsce, gdzie odbył krótki trening.

Wróćmy jednak do Polaków, bo dla nich ten turniej jest ogromną szansą na pokazanie się wielkiej darterskiej publice. Krzysztof Ratajski jest już szeroko znany, dzięki równej grzez przez lata na dobrym poziomie, czego najlepszym dowodem są wywalczone przez niego tytułu i ćwierćfinał mistrzostw świata w 2021 roku. W czerwcu wraz z Krzysztofem Kciukiem dokonał także wielkiej rzeczy, bo w czasie Pucharu Świata pobili oni rekord świata w średniej punktów uzyskanej w jednym meczu drużynowym . Polacy w starciu z Litwą rzucali na zawrotnej wręcz średniej 118,10. Sam Ratajski nie może doczekać się "domowego" turnieju.

Myślę, że ten turniej będzie miał bardzo pozytywny wpływ na rozwój darta w Polsce, a sprzedaż biletów pokazuje, jak bardzo kibice chcieli zobaczyć takie wydarzenie na żywo ~ cytuje go oficjalna strona PDC

Turniejowe losowanie sprawiło, że trzech z naszych reprezentantów czeka mecz z zawodnikami z tytułem mistrza świata na koncie. Wacławski zagra z Pricem, Ratajski z Crossemm a na koniec piątkowej rywalizacji Smitha sprawdzi Kciuk. Ratajski przyznaje, że w głębi serca liczy, że w sobotni wieczór będzie dane mu podnieść puchar, mimo konkurencji z absolutnego topu. "Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do weekendu. Przygotowania poszły bardzo dobrze, ale spodziewam się trudnego meczu z Robem. Wiem, że będę musiał zagrać na najwyższym poziomie, aby mieć szansę na zwycięstwo. Wspaniale byłoby podnieść ten tytuł i oczywiście marzę o takim osiągnięciu. Będzie to bardzo trudne, bo gram przeciwko najlepszym zawodnikom na świecie, ale wiem też, że jest to możliwe" - stwierdził.

Rob Cross będzie rywalem Krzysztofa Ratajskiego w trakcie Poland Darts Open / Getty Images

W tym temacie wzorem może być Mensur Suljović. Austriak w 2019 roku wygrał właśnie turniej rozgrywany we własnym kraju, w finale pokonując po niezwykle emocjonującym meczu aktualnego wtedy mistrza świata, van Gerwena.

Czy w tym roku takie obrazki będziemy mogli oglądać w przypadku Ratajskiego bądź innego z Polaków? Pozostaje trzymać za nich kciuki i cieszyć się krokiem milowym, jakim dla polskiego darta jest organizacja turnieju tej rangi w naszym kraju. Początek już w piątek 7 lipca od 19:00, finały odbędą się dzień później, również od tej samej godziny. Transmisje spotkań można będzie śledzić za pośrednictwem platformy Viaplay.

Poland Darts Masters 2023. Z nimi zagrają Polacy

Dimitri van den Bergh - Karol Sedlacek

Danny Noppert - Radek Szagański

Luke Humphries - Nandor Major

Nathan Aspinall - Boris Krcmar

Gerwyn Price - Łukasz Wacławski

Michael van Gerwen - Adam Gawlas

Rob Cross - Krzysztof Ratajski

Michael Smith - Krzysztof Kciuk

Zobacz również: Tragiczna śmierć najsilniejszego człowieka na świecie

Najlepszy aktualnie darter świata, Michael Smith, zagra w Warszawie w trakcie Poland Darts Open. Jego rywalem będzie Krzysztof Kciuk / Getty Images

Krzysztof Kciuk zmierzy się z aktualnym mistrzem świata, Michaelem Smithem / Getty Images

Michael van Gerwen / Getty Images

Gerwyn Price / Getty Images