Petarda z Krakowa. Chciał być pierwszym Polakiem w NBA. Jest wielkim mistrzem, którego niewielu zna

Łukasz Czapla jest jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii strzelectwa sportowego. Specjalizuje się w strzelaniu do ruchomej tarczy. Ta konkurencja nazywana była też kiedyś strzelaniem do sylwetki biegnącego dzika.

41-latek niedawno wrócił z Baku ze swoim dziewiątym złotym medalem mistrzostw. Wygrał konkurencję ruchomej tarczy 50 metrów. Jeżeli do tego dodamy pięć tytułów mistrza Europy i rekordy świata na koncie, to nikt nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z wielką gwiazdą. Sukces z Azerbejdżanu zbiegł się akurat z piątą rocznicą powstania klubu KS Petarda Kraków. Czapla jest zawodnikiem tej drużyny, ale co ważniejsze jest jego założycielem i prezesem.

Ma wielkie sukcesy, a jednak w Polsce jest mało znany

- Przyzwyczaiłem się już do tego, że choć mam wielkie sukcesy, to jednak w kraju nie jestem znany. Od razu po powrocie z mistrzostw świata nastąpił powrót do rzeczywistości. Właśnie przygotowuję strzelnicę na treningi z młodzieżą. Dzień, jak co dzień. W jeden dzień wygrywam, a w drugi wracam do codziennej pracy. Przede mną jeszcze sterta faktur - śmiał się Czapla, który jednak przyznał, że mimo ogromnych sukcesów nie czuje jeszcze spełnienia.



Konkurencja, jaką uprawia, z programu igrzysk olimpijskich zniknęła w 2008 roku w Pekinie. W mistrzostwach świata w strzelectwie, zawodnicy w niej rywalizujący, nie są jednak traktowani mniej prestiżowo. Tak przynajmniej twierdzi Czapla, który na horyzoncie ma już nowy cel. Niebawem w konkurencji ruchomej tarczy dokonają się bowiem spore zmiany.

Cel nie będzie już przypominał dzika, a będzie to zwykła tarcza strzelecka. To ma spowodować, że więcej krajów będzie trenowało tę konkurencję. Cieszę się z tej zmiany, bo będzie można ustanawiać nowe rekordy świata. Pod tym kątem na to patrzę. Na pewno zmiana celu będzie jednak dla zawodników lekkim szokiem. Zazwyczaj wszyscy patrzyli w ryj dzika i tam obierali sobie cel, a teraz pojawi się tarcza z kropką, w którą trzeba będzie wymierzyć. Będzie na pewno ciekawie ~ przyznał Czapla.

Czy to spowoduje, że ta konkurencja będzie miała szansę wrócić do programu igrzysk? Trudno powiedzieć.

- O tym powrocie mówi się od wielu lat i to mnie też trzyma przy tej konkurencji. Są tam różne rozgrywki, w których nie wiadomo, o co chodzi - mówił nasz mistrz świata.

Wciąż marzy o starcie w igrzyskach. Wyglądało to dobrze, ale wpadł w pułapkę

To, że nie wystąpił on w igrzyskach, jest na pewno rysą na jego karierze. Czapla przyznał, że bez tego nie czuje się w pełni spełnionym sportowcem.

- Nie ukrywam, że marzę o starcie w igrzyskach. Dlatego też równocześnie trenuję konkurencję pistoletu. Nie składam broni i mocno wierzę w to, że choć raz zamelduję się na igrzyskach. Może w końcu ten pistolet odpali u mnie tak, jakbym chciał. Zawsze marzyło mi się o tym, by wystartować w Los Angeles i to będzie mój cel - powiedział Czapla.

Konkurencję pistoletu trenuje on już od kilku lat. W 2021 roku został nawet mistrzem Polski w pistolecie dowolnym. Wydawało się, że to może być dla niego moment przełomowy.

- To była chyba jednak pułapka. Myślałem, że coś ruszy, że ktoś mnie dostrzeże i pomoże. Nie było jednak takiego odzewu, jakiego oczekiwałem. Do tego wpadłem w mentalną pułapkę, bo były oczekiwania, a jednak moje wyniki poleciały na łeb na szyję. To już jednak jest chyba za mną i powoli będę wracał na dobre tory - zapowiedział 41-latek z Krakowa.

Łukasz Czapla w konkurencji pistoletu / Mariusz Palczyński/MPAimages.com / Newspix

Łukasz Czapla miał być pierwszym Polakiem w NBA

Przygodę ze strzelectwem zaczął w 1998 roku. Miał wówczas 16 lat. Dość późno, ale to dlatego, że zaczynał od gry w koszykówkę.

- Chciałem być nawet pierwszym Polakiem w NBA, ale nic z tego nie wyszło - śmiał się Czapla.



Strzelectwem zaraziła go mama Małgorzata. To ona zaprowadziła go na strzelnicę. Wówczas w Wawelu Kraków.



Nie byłem młody i rokujący i nie za bardzo chcieli mnie przyjąć do sekcji strzeleckiej. Mówili, że w takim wieku, to już się do niczego nie nadaję. Jak widać, ktoś się pomylił. Pomógł mi w tym mój charakter, bo jak się za coś biorę, to zawsze chcę to zrobić lepiej od kogoś innego. Tak jest u mnie do teraz. Nie lubię bylejakości w sporcie ~ - opowiadał.

Po zaledwie sześciu latach treningów był blisko wyjazdu na igrzyska olimpijskie do Aten. Jak się okazało, ostatnie, w których była konkurencja ruchomej tarczy. Z Wawelu na czas studiów przeniósł się na pięć kolejnych lat do Gwardii Zielona Góra.

Po 2008 roku, kiedy okazało się, że konkurencja ruchomej tarczy zniknęła z programu igrzysk, Czapla miał przerwę w strzelaniu.



- Zająłem się bardziej pracą trenerską. Latałem m.in. do Francji, by tam szkolić zawodników. Ci ciągle chcieli się ze mną sprawdzać i spowodowali, że na nowo rozpalili we mnie chęć do dalszej rywalizacji, do tego, co kocham i w czym ciągle chcę być najlepszy - opowiadał Czapla, który nie strzelał trzy lata. Wrócił i od razu został w Sztokholmie mistrzem świata.

Petarda z Rozrywki

Znowu był zawodnikiem Wawelu, ale od pięciu lat należy do KS Petarda Kraków. To klub, który założył wraz ze swoim zawodnikiem, Mateuszem Czyżem, którego prowadził jeszcze w Wawelu. Czapla jest prezesem Petardy, ale też trenerem. Podobnie zresztą jak Czyż.

I teraz zaskoczenie. Młodzież chętnie uczęszcza na strzelectwo. W sumie w klubie jest ponad 60 osób, z czego 30-35 osób, to regularnie trenująca młodzież.

- Może będę nieskromny, ale w naszym klubie, w którym trenuje głównie konkurencje pistoletowe, robimy naprawdę dobrą robotę. Jak już dziecko trafia do nas, to zostaje. Mamy naprawdę fajną grupę, która odnosi sukcesy na arenie krajowej, choć wielu z tych zawodników ma krótki staż treningowy - cieszył się Czapla.

Co ciekawe, do klubu dołączyła też jego starsza córka Julia, która ma 14 lat. Wcześniej grała w piłkę nożną i tańczyła, ale pewnego dnia - choć nie była zachęcana przez ojca - postanowiła spróbować swoich sił w strzelectwie.



- Zrobiła chyba jednak tatusiowi na złość, bo nie trenuje pistoletu, ale karabin. Jest jedną z dwóch takich osób w naszym klubie - przyznał nasz mistrz świata.

Klub od ubiegłego roku ma siedzibę na ulicy Rozrywka 1 w Krakowie. Tuż obok... izby wytrzeźwień.



Budynek, w którym znajduje się klub KS Petarda Kraków przy ulicy Rozrywka 1 / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL

Długo szukaliśmy miejsca w Krakowie. Liczyliśmy też na wsparcie miasta, ale odnoszę wrażenie, że nie było zainteresowania. Trafiła nam się lokalizacja właśnie tutaj. To było pomieszczenie, które trzeba było całkowicie wyremontować. I robiliśmy to własnymi siłami przez pół roku. Nie ukrywam, że spodobał mi się adres, choć niekoniecznie przez naszych sąsiadów. Rozrywka 1, czyli numer jeden, jest dla nas idealny ~ śmiał się Czapla.

Dzięki dofinansowaniom z różnych programów i projektów, a także wsparciu sponsorów, udało się zakupić broń do treningów i na zawody, a koszt jednego egzemplarza to blisko 10 tysięcy złotych. Do tego dochodzi amunicja, której zużywa się mnóstwo.



- Gdyby był ktoś chętny, kto pomógłby nam jeszcze w pozyskiwaniu dodatkowych środków, także z Unii Europejskiej, to zapraszamy do współpracy - zaapelował 41-latek.

"Wciąż trzeba w górę iść, choć męczy życie. A kiedy przyjdzie paść, to paść też na szczycie"

Odkąd powstał klub, stał się on dla Czapli całym jego życiem. Tu spędza mnóstwo czasu.

- Jestem jednak szczęśliwy i spełniam się - przyznał Czapla, na którego lewej ręce widnieje wytatuowana... czapla.

- Czapla jest mi bliska, bo to też jest moje nazwisko, dlatego chciałem ją mieć na ręce. Na prawej ręce mam z kolei cytat dziadka. On kiedyś wpisał mi się w pamiętniku, bo lata temu to było modne. Zapamiętałem ten cytat: "Wciąż trzeba w górę iść, choć męczy życie. A kiedy przyjdzie paść, to paść też na szczycie". I wziąłem sobie go do serca - dodał.

Mimo że Czapla nie ma zbyt wiele czasu, to stara się poświęcać też go jak najwięcej rodzinie. Stara się być na każdym meczu Mai, bo sześciolatka gra w piłkę nożną w Prądniczance Kraków. Poza tym uwielbia górskie wycieczki, czy przejażdżki rowerowe. W 2015 roku na rowerze dotarł nawet do Paryża. Założył Fundację Wyścig po Nadzieję i razem z: Czyżem, a także Krzysztofem Sikorą i Marcinem Rudnickim wyruszył w dziesięciodniową podróż z Krakowa do stolicy Francji, zbierając w ten sposób środki na chore dzieci.



Sam Czapla ma jedno wielkie marzenie. Chciałby choć raz wziąć udział w Balu Mistrzów Sportu. Na koncie ma dziewięć tytułów mistrzów świata, ale jeszcze nigdy nie dostąpił tego zaszczytu.



Łukasz Czapla / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL

Strzelnica klubu KS Petarda Kraków / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL

KS Petarda Kraków zaprasza wszystkich chętnych na treningi strzeleckie / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL