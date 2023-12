Poniedziałkowy wieczór był jednym z najważniejszych momentów roku dla p olskiego środowiska paralimpijskiego. W warszawskim hotelu Double Tree by Hilton odbyła się Gala Guttmany 2023, podczas której uhonorowano najlepszych z najlepszych . Statuetki zostały przyznane w pięciu głównych kategoriach, a także pięciu dodatkowych.

Tą najważniejszą był Sportowiec Roku 2023. Nagroda trafiła w ręce Macieja Lepiaty, paralimpijskiego skoczka wzwyż. - To na pewno jedno z moich najcenniejszych osiągnięć. Jestem w sporcie od prawie 20 lat, zdobyłem pięć tytułów mistrza świata, trzy medale olimpijskie, należy też do mnie rekord świata, który - tak sądzę - długo pozostanie niepobity, a Sportowcem Roku zostałem po raz pierwszy. To dla mnie ogromne emocje, zupełnie nowa sytuacja, naprawdę dawno nic mnie tak pozytywnie nie zaskoczyło - powiedział sportowiec tuż po werdykcie.