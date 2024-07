Oszukał znany klub na kilkadziesiąt milionów. Trafił do więzienia, to nie koniec problemów

Kolejny sezon NFL zbliża się wielkimi krokami . Ukochana dyscyplina milionów Amerykanów powoli budzi się do życia po kilkumiesięcznej przerwie. Utalentowani zawodnicy z draftu znaleźli już swoje teamy. Eksperci natomiast zaczynają wskazywać faworytów do wywalczenia trofeum. Pucharu bronią Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes i spółka w lutym 2024 pokonali w Super Bowl San Francisco 49ers po zaciętym meczu zakończonym dogrywką.

Jacksonville Jaguars stracili 22 miliony dolarów. Błyskawiczna reakcja

W końcu oszustwo zauważono. 31-latek wpadł w niemałe, ale zasłużone kłopoty, bo "małe" przelewy z lat 2019-2023 zsumowano i wyszło na to, że ekipa z Florydy stratna jest na około 22 miliony dolarów. Z taką kwotą nie ma żartów, dlatego wspomniany człowiek błyskawicznie musiał tłumaczyć się przed sądem . To jednak nic nie dało, ponieważ właśnie odbywa karę więzienia. Nie wyjdzie z niego przez dobre kilkadziesiąt miesięcy.

Nie skończy się tylko więzieniem? Klub chce trzykrotność straconej kwoty

Jak się okazuje, czekają go jeszcze inne konsekwencje. Niebawem to on mocno ucierpi finansowo, o czym donosi "apnews.com". Oszukany klub chce odzyskać stracone fundusze z nawiązką. "W pozwie złożonym w czwartek w sądzie okręgowym hrabstwa Duval, klub domaga się odszkodowania w wysokości ponad 66 milionów dolarów, czyli trzykrotności kwoty, której Amit Patel przyznał się do kradzieży, aby zaspokoić uzależnienie od hazardu i wystawny tryb życia" - czytamy.