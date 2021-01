Ośrodek żeglarski w Gdańsku z najwyższym certyfikatem World Sailing

Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Górkach Zachodnich w Gdańsku otrzymało najwyższy szkoleniowy certyfikat światowej federacji żeglarskiej (World Sailing). Kategorię C posiadają jeszcze tylko dwa ośrodki - w Singapurze i na Malcie.

Certyfikat C World Sailing Aproved Training Centre to najwyższa kategoria wśród ośrodków szkoleniowych World Sailing. Oznacza, że dane miejsce posiada wysokiej jakości infrastrukturę, sprzęt żeglarski oraz ma zdolność do realizacji programów szkoleniowych i upowszechniających żeglarstwo. Zapewnia również najwyższe standardy gwarantowane przez federację.

"To też swoista rekomendacja, którą kierują się żeglarze z całego świata wybierając najlepsze ośrodki do treningów. Ma również znaczenie dla organizatorów różnego rodzaju imprez, regat oraz szkoleń dla sędziów, trenerów, instruktorów i mierniczych. Ten certyfikat to nie tylko sukces, ale też zobowiązanie. Obliguje nas do ciągłej pracy na rzecz polskiego i światowego żeglarstwa, z czego bardzo się cieszę, bo to jest także mój osobisty cel" - skomentował prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera.

Głównym pomysłodawcą, twórcą i pierwszym kierownikiem Narodowego Centrum Żeglarstwa był śp. dr Krzysztof Zawalski, zawodnik oraz pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Zlokalizowany w Górkach Zachodnich w Gdańsku u ujścia Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej ośrodek zainaugurował swoją działalność w czerwcu 2006 roku.

Dziewięć lat później rozpoczęto jego rozbudowę i obecnie ośrodek to nowoczesna marina na około 100 jednostek, posiadający sprzęt sportowy i rekreacyjny. W skład NCŻ wchodzi też kompleksowy budynek z zapleczem sportowym, noclegowym i konferencyjnym służący celom dydaktycznym, szkoleniowym, sportowym oraz biznesowym.

"W procesie ubiegania się o ten certyfikat byliśmy poddawani audytowi i inspekcjom, oceniany był rozwój ośrodka oraz jego potencjał. Już sam fakt, że na świecie są obecnie zaledwie trzy ośrodki z najwyższą rangą świadczy o tym, jak surowe wymagania trzeba było spełnić. Jest to też symboliczne wypełnienie woli Krzysztofa Zawalskiego, który marzył, aby NCŻ stał się znaczącym ośrodkiem na żeglarskiej mapie świata" - podkreślił kierownik gdańskiego obiektu Maciej Szafran.

NCŻ pełni rolę ośrodka przygotowań olimpijskich oraz akademickiego centrum żeglarstwa. Tutaj trenują żeglarze kadr narodowych niemal wszystkich klas, a także studenci AWFiS. Odbyło się w nim szereg szkoleń World Sailing dla sędziów, mierniczych i członków komisji regatowej oraz seminariów poświęconych upowszechnianiu żeglarstwa oraz rozwojowi żeglarstwa osób z niepełnosprawnościami.

Największą imprezą przeprowadzoną ostatnio w NCŻ były w październiku 2020 roku mistrzostwa Europy w olimpijskich klasach Laser Standard i Laser Radial. Regularnie rozgrywane są także mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich.

Marcin Domański

