Olimpiada szachowa online. Polska awansowała do ćwierćfinału

Reprezentacja Polski pokonała w barażu Bułgarię 2-0 i awansowała do ćwierćfinału pierwszej edycji internetowej Olimpiady Szachowej. W piątek "Biało-Czerwoni" zagrają z Azerbejdżanem o miejsce w czołowej czwórce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żona piłkarza Manchesteru City ostro skrytykowała Guardiolę. Wideo INTERIA.TV

W rywalizacji, na którą składały się mecz i rewanż na sześciu szachownicach (tempo 15 minut plus pięć sekund za każde posunięcie) polska ekipa najpierw wygrała 3,5:2,5, następnie 4:2.

Reklama

Mocnym atutem biało-czerwonych była w czwartek cała męska połowa drużyny. Obydwie swoje partie wygrali Jan-Krzysztof Duda na pierwszej, Radosław Wojtaszek na drugiej i junior Szymon Gumularz na piątej szachownicy.



Cenne zwycięstwo nad doświadczoną Antoanetą Stefanową w drugim meczu odniosła Monika Soćko, matując byłą mistrzynię świata. Wszystkie partie czwartkowej konfrontacji przyniosły rozstrzygnięcia, z wyjątkiem jednej, ale jakże ważnej. W ostatnim pojedynku pierwszego meczu w gorszej dla siebie sytuacji remis wywalczyła juniorka Alicja Śliwicka, zapewniając drużynie minimalne zwycięstwo.



Niektórzy z reprezentantów Polki rozegrali w czwartek trzy partie, bo uczestniczą także w rozgrywanych w Krakowie rozgrywkach ekstraligi. Wojtaszek siadł do internetowych pojedynków po czterogodzinnej, także wygranej partii klasycznej z byłym mistrzem Polski Robertem Kempińskim.



"Każda okazja, kiedy reprezentujemy kraj sprawia, że dajemy z siebie wszystko, mimo tego że cały czas gramy też partie klasyczne w turnieju ekstraligi. Pomaga trochę fakt, że olimpiada online to nie jest w stu procentach olimpiada, jaką znamy. Zawsze się jednak staramy, bo ludzie na nas patrzą.



- W rywalizacji z Bułgarią tak naprawdę pierwszy mecz był nerwowy, głównie ze względu na to, że kobiety miały trudniejsze przeciwniczki niż męska część. W drugim, jak już widzieliśmy, że mamy punkty na deskach kobiecych, wszystko stało się jasne" - powiedział PAP arcymistrz z Kwidzyna, reprezentujący w lidze klub Wasko Hetman GKS Katowice.



W pozostałych meczach barażowych olimpiady Węgry wygrały z Niemcami 2-1 (3,2:2,5 i 2,5:3,5, armagedon 1:0), Ukraina nieoczekiwanie pokonała Chiny 2-1 (3:3 i 3:3, armagedon 1:0), a Armenia zwyciężyła Grecję 2-0 (4,5:1,5 i 3,5:2,5).



W piątkowych ćwierćfinałach zmierzą się Rosja z Węgrami, USA z Ukrainą, Indie z Armenią i Polska z Azerbejdżanem.



Kolejni rywale Polaków są już od nich wyżej notowani. Ich liderzy Tejmur Radżabow i Szachrijar Mamiedjarow zajmują dziewiąte i 11. miejsce w świecie.



"Zaczynają się schody, bo to nie jest przypadkowa drużyna. Czy mamy szanse? Myślę, że oni są minimalnymi faworytami, bo jednak mają wyższe rankingi, ale jeśli do początku meczu o godz. 18 będziemy w stanie wystawić optymalną drużynę, to mamy szanse. Gra online zawiera element ryzyka i niespodzianki" - dodał arcymistrz Wojtaszek.



Wyniki

Bułgaria - Polska 2,5:3,5

Aleksander Delczew - Jan-Krzysztof Duda 0:1

Iwajło Enczew - Radosław Wojtaszek 0:1

Antoaneta Stefanowa - Monika Soćko 1:0

Nurgiuł Salimowa - Karina Cyfka 1:0

Martin Petrow - Szymon Gumularz 0:1

Wiktoria Radewa - Alicja Śliwicka remis



Polska - Bułgaria 4:2

Jan-Krzysztof Duda - Aleksander Delczew 1:0

Radosław Wojtaszek - Iwajło Enczew 1:0

Monika Soćko - Antoaneta Stefanowa 1:0

Karina Cyfka - Nurgiuł Salimowa 0:1

Szymon Gumularz - Martin Petrow 1:0

Alicja Śliwicka - Wiktoria Radewa 0:1