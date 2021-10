Odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie superligi

Politechnicy z jednym punktem zamykali ligową tabelę, więc do Gąsawy nie jechali w roli faworyta. Poznaniacy po bramkach Marcina Michniaka i Jakuba Bieńkowskiego prowadzili 2-0, na dwie minuty przed końcem Jerzy Wiśniewski zdobył kontaktowego gola dla gospodarzy, ale to goście zagarnęli pełną pulę, co pozwoliło im awansować na szóste miejsce w tabeli.

Aż 11 goli padło w spotkaniu czołowych drużyn superligi - Warty i Pomorzanina. Torunianie po golu swojego najlepszego strzelca Wojciecha Rutkowskiego prowadzili 1-0, ale druga kwarta była już prawdziwym popisem warciarzy, którzy dzięki m.in. dwóm trafieniom Damiana Śmigielskiego wygrywali 3-1, a później 4-2. Druga połowa należała już do Pomorzanina, a bohaterem pojedynku był Artur Kościelski, autor trzech goli.

Niespodzianki nie było w Gnieźnie, Start nie sprostał mistrzowi Polski Grunwaldowi Poznań (0-3), który zanotował piąte zwycięstwo w sezonie.

Wyniki 5. kolejki:

Start 1954 Gniezno - Grunwald Poznań 0-3 (0-0)

LKS Rogowo - AZS Politechnika Poznań 1-2 (0-1)

Warta Poznań - Pomorzanin Toruń 4-7 (4-2)

AZS AWF Poznań - Stella Gniezno przełożony

tabela

m pkt bramki

1. Grunwald 5 15 23-6

2. Pomorzanin 5 12 21-12

3. Warta 5 8 13-13

4. AZS AWF 4 6 10-9

5. Start 5 6 12-12

6. AZS Politechnika 5 4 9-15

7. LKS Gąsawa 5 3 6-14

8. Stella 5 3 6-19

Autor: Marcin Pawlicki