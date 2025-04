Od igrzysk do przyszłości sportów zimowych – znamy prelegentów III Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem

III Europejski Kongres Sportu i Turystyki to 5 bloków merytorycznych, około 30 paneli dyskusyjnych i setki gości z całej Polski. Wydarzenie, organizowane przez Fundację Promocji i Rozwoju Sportu "ARS ATHLETICA" we współpracy z Województwem Małopolskim, odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a jego Głównym Partnerem Medialnym po raz trzeci będzie Polsat Sport. Wśród Partnerów Merytorycznych tegorocznej edycji wydarzenia znalazły się Platforma Edukacyjna EWF, Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie, Fundacja Sport, Edukacja, Zdrowie, a także Instytut Monitorowania Mediów.

Potencjalna organizacja igrzysk olimpijskich w Polsce to jeden z najbardziej elektryzujących tematów tegorocznego Kongresu. W panelu "Droga do igrzysk - jak Polska może stać się gospodarzem największej imprezy sportowej świata?" eksperci i decydenci przeanalizują zarówno szanse, jak i wyzwania związane z ubieganiem się o rolę gospodarza tego prestiżowego wydarzenia. Oprócz kwestii infrastrukturalnych i logistycznych, uczestnicy porozmawiają także o przygotowaniach sportowców i długofalowych korzyściach dla regionu oraz kraju. W dyskusji udział wezmą m.in. Witold Kozłowski, wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Marian Kmita, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.

Silnym i niezwykle aktualnym punktem programu będzie panel zatytułowany "Sukces sportowy czy parytety, czyli jak wspierać kobiecy sport", poświęcony wyzwaniom, z jakimi mierzą się dziś polskie zawodniczki, trenerki oraz kobiety zarządzające związkami, klubami i instytucjami sportowymi. Jakie bariery wciąż utrudniają im rozwój? Co hamuje ich potencjał - zarówno na boisku, macie czy bieżni, jak i w strukturach organizacyjnych sportu? Czy kobiecy sport w Polsce rzeczywiście się rozwija, czy to tylko dobrze brzmiące slogany? Jak zbudować system, który realnie wspiera, a nie ogranicza? W dyskusji wezmą udział kobiety, które znają sport od podszewki i mają wpływ na jego kierunek: Renata Knapik-Miazga, brązowa medalistka igrzysk w Paryżu w drużynie szpadzistek, Monika Pyrek-Rokita, wiceprezeska Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, oraz Aleksandra Jagieło, była reprezentantka Polski w siatkówce i przewodnicząca Komisji Siatkówki Kobiecej w Polskim Związku Piłki Siatkowej.

Nie zabraknie też tematów związanych z wyzwaniami klimatycznymi. W panelu poświęconym przyszłości sportów zimowych zostaną podjęte zagadnienia skracających się sezonów, rosnących kosztów i potrzeby dostosowania infrastruktury do zmieniającej się rzeczywistości. Głos zabiorą m.in. Rafał Tataruch, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, były reprezentant Polski w hokeju Marek Batkiewicz, poseł na Sejm RP i były prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusz

Chcieliśmy, aby tegoroczny Kongres był czymś więcej niż tylko przeglądem kluczowych tematów dla środowiska sportowego i turystycznego. Zależało nam, by stał się przestrzenią dialogu - spotkaniem decydentów, działaczy, ekspertów oraz pasjonatów. Poruszając tak różnorodne zagadnienia jak potencjał organizacji igrzysk w Polsce, rozwój sportu amatorskiego, finansowanie wydarzeń sportowych, rola mediów czy edukacja przez sport pokazujemy, że sport to znacznie więcej niż kilka popularnych dyscyplin. To przestrzeń, w której spotykają się świat sportu, biznesu, mediów, edukacji i nowych technologii - a przyszłość sportu kształtuje się właśnie na styku tych środowisk - mówi Bartłomiej Druziński, Prezes Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu "ARS ATHLETICA".