Nitras ogłosił przełom. W Polsce powstanie hala na 22 tysiące kibiców

Warszawa nie ma hali widowiskowo-sportowej z prawdziwego zdarzenia. Cały czas największym obiektem pozostaje Hala Torwar , wybudowana jeszcze w latach 50' ubiegłego wieku. Arena ostatnią gruntowną przebudowę przeszła w latach 1998-1999. Na jej trybunach może zasiąść około 4 800 widzów , co nie jest wynikiem, który nawiązywałby do największych hal w Polsce. Dlatego też po zmianie władzy wrócił pomysł wybudowania dużego obiektu obok PGE Narodowego , który został porzucony przez poprzedni rząd. Gdy Piotr Gliński był przez chwilę ministrem sportu i turystyki przeznaczył tereny wyznaczone na halę pod budowę Muzeum Techniki. Jak się okazuje obecny szef resortu, czyli Sławomir Nitras podjął już działania w celu odzyskania gruntów.

Sławomir Nistrs zapowiada, że w Warszawie powinna powstać 22-tysięczna hala sportowa

Minister Nitras zaznaczył, że trwa proces odzyskiwania gruntu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Ma powstać spółka, która będzie gotowa do realizacji projektu w przypadku otrzymania gwarancji budżetowych. "Mam też przygotowany projekt ustawy o finansowaniu hali, który przedłożę, gdy zapadnie decyzja rządu o budowie" - powiedział minister podczas spotkania z dziennikarzami.

Sprawa odzyskania terenu jest przesądzona, to tylko, zdaniem ministra, kwestia tygodni, może dwóch miesięcy . "Gdy powyższe warunki zostaną spełnione, to dopiero wtedy będzie można szaleć z łopatą" - dodał.

Stołeczny obiekt na 22 tys. miejsc pojemnością będzie można przyrównać do hal w Sztokholmie, Berlinie czy Belgradzie. "Ta planowa wielkość to nie jest jakaś magiczna liczba do zapełnienia dla dwumilionowej aglomeracji czy prawie 40-milionowego narodu. Mamy siatkarzy, piłkarzy ręcznych. W Polsce odbywają się lub niedawno miały miejsce mistrzostwa świata w tych dyscyplinach" - zauważył Nitras.