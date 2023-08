To będzie spektakularna edycja. Na nowym torze przeszkód najlepsi z najlepszych, którzy z sezonu na sezon zrobili niewiarygodne postępy. W pierwszej edycji programu zawodnicy potrzebowali około trzech minut, żeby pokonać tor eliminacyjny, teraz potrafią to zrobić nawet w czterdzieści sekund! Nic dziwnego - polscy ninja tworzą najlepszą ligę ninja w Europie!

Nowe nagrody

Czterech najlepszych zawodników z każdego odcinka przechodzi do wielkiego finału. Ci, którzy pokonają wszystkie przeszkody mają szansę zmierzyć się z Górą Midoriyama. Wejście na 21-metrową linę w czasie poniżej 25 sekund gwarantuje tytuł Ninja Warrior Polska, trofeum Shurikena i wygraną w wysokości 200 000 złotych! Zawodniczka lub zawodnik, który dojdzie najdalej nie zdobywając szczytu Midoriyama zdobywa tytuł Last Warrior Standing i 30 000 zł! Zawodniczka, która nie zdobędzie tytułu Last Warrior Staning, ale będzie najlepsza z kobiet zdobędzie tytuł Last Woman Standing i nagrodę w wysokości 20 000 zł!