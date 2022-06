Niezwykłe uczczenie polskich kajakarzy. Ponad 40 lat temu dokonali niemożliwego

W końcówce lat 70. grupa młodych ludzi skupionych wokół Akademickiego Klubu Turystyki Kajakowej "Bystrze" postanowiła z okazji zakończenia studiów zorganizować specjalną wyprawę, która okazała się dla nich podróżą życia - i nie lada wyzwaniem.

Canoandes '79, bo to o tym przedsięwzięciu mowa, dało kajakarzom szansę na przebycie kilkudziesięciu różnych rzek, od Stanów Zjednoczonych aż po Argentynę. Choć wydarzenie to było pełne naprawdę wielu sprawdzianów sił i niezwykłych zwrotów akcji, to jego najważniejszym elementem było przebycie kanionu Colca.

Canoandes '79: Polacy pokonują najgłębszy kanion świata

Co to za miejsce? To najgłębszy kanion świata, znajdujący się na terenie Peru, którego pokonanie za pomocą kajaka przez wiele lat wydawało się być czymś niemożliwym. Sztuka ta udała się jednak po raz pierwszy w dziejach w maju 1981 r. naszym rodakom.

"Wpływając do kanionu mieliśmy świadomość, że dotąd jeszcze nikt nie dotarł głęboko do jego wnętrza. W tym momencie nie rozpatrywaliśmy tego z perspektywy wydarzenia historycznego. Gdy porwał nas bystry nurt rzeki Colca, najistotniejsze stało się zrobienie wszystkiego, by wyjść cało z jaru uznawanego za najgłębszy na Ziemi" - opowiadał nam jakiś czas temu Piotr Chmieliński, jeden z uczestników Canoandes '79.

40-lecie przebycia Kanionu Colca. W Krakowie będzie można zobaczyć niezwykłą ekspozycję

By uczcić rocznicę opisywanego wyżej doniosłego wydarzenia, Klub "Bystrze" wraz z Oddziałem Polskim The Explorers Club postanowił przygotować specjalną ekspozycję mającą przybliżyć zwiedzającym wyprawę sprzed ponad czterech dekad. Jej wielkie otwarcie zaplanowano już na tę środę, 22 czerwca, o czym obie organizacje poinformowały poprzez media społecznościowe.

Najpierw, o godz. 17.00 na pl. Wielkiej Armii Napoleona nastąpi symboliczne przecięcie wstęgi przy planszach wystawowych umieszczonych pod Wawelem. Potem, o godz. 18.30 w sali U-2 Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się uroczysta inauguracja ekspozycji, połączona z podsumowaniem osiągnięć Canoandes '79 i odczytem referatu nt. badań Polskiej Wyprawy Naukowej w kanionie Colca.

Partnerami inicjatywy są AGH (przy której działa "Bystrze") oraz Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

