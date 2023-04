Niewiarygodny wyczyn Polki w Seulu! Dwukrotnie pobiła swój własny rekord świata

Podczas pierwszych zawodów z cyklu Pucharu Świata we wspinaczce, odbywających się w Seulu, polskie zawodniczki niemal całkowicie zdominowały rywalizację. Do półfinałów dotarły bowiem trzy "Biało-Czerwone", a Aleksandra Mirosław zarówno w 1/2 jak i w samym finale pobijała rekord świata, ostatecznie ustanawiając go na poziomie 6.25 s. Drugie miejsce zajęła Natalia Kałucka, a na czwartym uplasowała się jej siostra Aleksandra.