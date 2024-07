Niesamowity wyczyn Polki w Niemczech. Poprawiła rekord świata o ponad godzinę

Spora grupa Polaków wystartowała w zawodach Triathlon Lensahn na dystansach podwójnego i potrójnego Ironmana. Kosmiczny wynik zanotowała Alicja Pyszka-Bazan, która wybrała się do Niemiec z zamiarem walki o najlepszy wynik na świecie. Nie dość, że wygrała, to pobiła jeszcze rekord świata, a jej rezultat to czyste szaleństwo. 31-latka poprawiła wcześniejszy rekord o ponad godzinę - dokładnie o 1:04:22.