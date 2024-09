Dawid Godziek to polski kolarz w dyscyplinach BMX Dirt oraz MTB Slopestyle. W ostatnich godzinach jest na ustach środowiska sportowego, bo jako pierwszy człowiek na świecie pokonał tor przeszkód na jadącym pociągu. Wykonał osiem skoków z prędkością 23 kilometrów na godzinę. Skakał pomiędzy dziesięcioma wagonami, a wizualnie sprawiało to wrażenie, jakby niemal stał w miejscu.

- Dość specyficzne uczucie, bo tak naprawdę wszystko wokół mnie stało w miejscu. Jedyną rzeczą, która się poruszała, był tor, który po prostu przejeżdżał pode mną. Moja głowa nie do końca to ogarniała. Musiałem się do tego przyzwyczaić, bo to zupełnie nienaturalne i mocno zaskakuje, zwłaszcza błędnik. Przez pierwsze kilka przejazdów czułem drobne zawirowania w głowie, to było coś totalnie nierealnego. [...] Myślę, że na początku przeżywałem coś w stylu połączenia choroby morskiej, lotniczej i wysokościowej - śmiał się w wywiadzie dla Red Bulla, który zorganizował ten projekt.