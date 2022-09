Niesamowity wyczyn 12-letniej żeglarki. Ratowała koleżankę, sama cierpiała

Wyróżnienie Fair Play honoruje szczególny czyn "czystej gry", którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener czy działacz. Czynem tym pomógł innym, dając tym samym wyraz humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka.

Hanna Chojnicka to zaledwie 12-letnia żeglarka, zawodniczka Jacht Klubu Wielkopolski. W marcu na treningu odbywającym się podczas zgrupowania na jeziorze Garda zauważyła, że jedną z dziewcząt nieszczęśliwie i boleśnie uderzył w głowę bom, a jej łódka się wywróciła. Młoda zawodniczka błyskawicznie zareagowała - podpłynęła do koleżanki i pomogła jej wejść do swego Optymista. Następnie, nie mając na sobie suchego sztormiaka, wskoczyła do zimnej wody jeziora i - po postawieniu łódki - podpłynęła, przekazując ją poszkodowanej żeglarce. Ważne jest i to, że na krótko przed tą dość dramatyczną sytuacją sama Hania poślizgnęła się i uderzyła nosem w burtę. Mocno bolało, niemal cała twarz była zakrwawiona, ale - gdy trzeba było pośpieszyć z pomocą - dziewczynka nie zawahała się ani przez chwilę...

"Chciałam podziękować moim trenerom i rodzicom. Dzięki nim wiedziałam jak powinnam zachować się w tej sytuacji. Wiem, że moja koleżanka postąpiłaby tak samo" - skromnie przyznała Chojnicka.

PKOl nagrodził za postawę fair

Wyróżnienia Fair Play im. Zofii Żukowskiej za "promocję wartości fair play" otrzymali: Elżbieta Kwiatkowska, która w PKOl przepracowała 52 lata, Jerzy Kuciak - twórca "Domowego Muzeum Olimpijskiego" w swoim prywatnym mieszkaniu w Kościanie, Zbigniew Kulik od 46 lat kierujący Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu oraz Teatr WAM, czyli Warsztatowa Akademia Musicalowa za spektakl "Fair Play".

Wyróżnieniami Fair Play PKOl za "całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu" zostali nagrodzeni wybitni sportowcy: lekkoatleci Monika Pyrek-Rokita i Tomasz Majewski, a także pływaczka Otylia Jędrzejczak.

Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych otrzymała specjalizująca się w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska. Honorową Statuetkę Fair Play przyznawaną osobom i instytucjom wybitnie zasłużonym dla ruchu olimpijskiego odebrał dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski. POLADA w tym roku obchodziła jubileusz 5-lecia działalności.

Gospodarz spotkania prezes PKOl Andrzej Kraśnicki otrzymał prestiżową nagrodę Międzynarodowego Komitetu Fair Play.

Wielu polskich sportowców imiennie, w tym Iga Świątek i Robert Lewandowski oraz związki sportowe, zostało uhonorowanych za pomoc okazaną sportowcom z Ukrainy. Za szczególną postawę oraz wsparcie w trudnym czasie wojny, za pośrednictwem filmu wyemitowanego z telebimu, podziękował prezes Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego Siergiej Bubka.

