Niesamowity start Polki w Pucharze Świata. Zrobiła wrażenie

To była niesamowita jazda Klaudii Zwolińskiej. Niewiele zabrakło do tego, by Polka, piąta zawodniczka ostatnich igrzysk olimpijskich, po raz drugi w karierze stanęła na podium zawodów Pucharu Świata w slalomie kajakowym. 24-latka była czwarta w rywalizacji w K-1 w Tacen i cały czas walczy o końcowy triumf w PŚ. W tym sezonie spisuje się bowiem naprawdę znakomicie. O podium otarł się też 37-letni Dariusz Popiela.