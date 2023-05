Niemcy odwołali prestiżową imprezę. Nie chcą u siebie Rosjan

Po tym, jak Międzynarodowa Federacja Szermiercza (FIE) zdecydowała o przywróceniu Rosjan do startów w zawodach Pucharu Świata, ten cykl przeżywa spore perturbacje. Tuż po ogłoszeniu tej decyzji Z organizacji zawodów we florecie kobiet w Tauberbischofsheim zrezygnowali Niemcy, a potem odwołano zawody Pucharu Świata w Poznaniu. Teraz za naszą zachodnią granicą znów postanowiono zrezygnować z organizowania niezwykle prestiżowej imprezy. I to w szczególnym dla Niemców momencie.