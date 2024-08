Nie żyje Waldermar Marszałek. Nazywano go ikoną polskiego sportu

Po zakończeniu kariery sportowca Marszałek przez jakiś czas spełniał się w roli działacza. Przez długi czas był prezesem KS Polonia Warszawa , a więc klubu, w którego barwach rozpoczynał swoją przygodę ze sportami motorowodnymi. Później poświęcił się polityce . Od 1998 do 2018 roku był radnym Warszawy. W 2005 roku otrzymał odznakę Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Nie żyje Waldemar Marszałek. "Odszedł tak, jak żył, czyli po mistrzowsku"

Miłością do sportu Waldemar Marszałek zaraził swoich synów, Bartłomieja oraz Bernarda, który zmarł niespodziewanie w kwietniu 2007 roku. To właśnie młodszy syn utytułowanego motorowodniaka przekazał kibicom we wtorek 6 sierpnia tragicznie wieści.