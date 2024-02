Mężczyzna w rozmowie z policją zdradził, że w tracie kłótni złapał Deborę za szyję i mocno rzucił nią o szafę. Kobieta straciła przytomność. Spanikowany 50-latek zdecydował się na pozbycie jej zwłok. Wsadził je do worka i wyrzucił na chodnik niedaleko domu jej rodziców, w Rio Grande do Sul w Brazylii. Zdarzenie zarejestrowały kamery bezpieczeństwa. Para była małżeństwem przez 10 lat, ale niedługo przed tragicznymi wydarzeniami się rozstała.

Makabryczne morderstwo 30-letniej trenerki fitness. Spowiedź sprawcy szokuje

Zwłoki odnaleziono w piątek w godzinach porannych . Lokalne media przekazały, że działaczka na rzecz pomocy kobietom na komisariacie specjalistycznym Cleusa Spinato zdradziła, że sprawca następnego dnia oddał się w ręce policji, gdy ta zawitała do jego domu w celu przesłuchania go. Obecnie przybywa w areszcie tymczasowym.

To, co się stało, jest odrażające. Nasza rodzina pragnie sprawiedliwości. Nikt nie może pozostać bez kary

- Rozświetlała każde miejsce, do którego się udała, miała tylko przyjaciół i czyniła wiele dobra. To wojowniczka, przedsiębiorczyni. Nie ma wyjaśnienia dla tego, co się stało. Nie zasłużyła na to. Tego nie da się zrozumieć - przyznała bliska jej osoba.