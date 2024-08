Tragiczne wieści kilka dni temu dotarły do nas z Czech. Wówczas tamtejsze portale sportowe poinformowały o śmierci 23-letniej gimnastyczki, Natalii Stichovej. Okoliczności w jakich zginęła sportsmenka pozostawały jednak tajemnicą. Aż do teraz. Przyjaciel rodziny z rozmowie z extra.cz ujawnił, jak doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego młoda Czeszka straciła życie.