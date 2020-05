Znany ze swojej szybkości w meczach NFL Ted Ginn jr pochwalił się niecodziennym wyczynem. Stwierdził, że w szkole średniej wygrał bieg, w którym wśród jego rywali był uznawany za najszybszego człowieka świata jamajski sprinter Usain Bolt.

Ginn jr na początku maja podpisał roczny kontrakt z Chicago Bears i w związku z tym udziela się ostatnio w mediach. W wywiadzie dla portalu TMZ 35-letni skrzydłowy zapewnił, że ma na koncie zwycięstwo na bieżni nad Boltem... w czasach szkolnych.

"Pokonałem go, gdy byłem w 12. klasie. Z wszystkimi czołowymi sprinterami, którzy triumfowali w igrzyskach od 2004 roku aż do teraz, zasadniczo miałem szansę ścigać się w szkole średniej" - podkreślił.



Poproszony o potwierdzenie tego, że wygrał ze słynnym Jamajczykiem, Amerykanin szybko przytaknął.



"Tak, możecie to sprawdzić" - dodał pewny siebie.



Prawie 34-letni Bolt karierę sprinterską zakończył w 2017 roku. W dorobku ma m.in. osiem złotych medali olimpijskich oraz rekordy świata na 100 i 200 m (odpowiednio - 9,58 i 19,19).

Zdjęcie Ted Ginn jr / AFP