Patten poniósł śmierć na drodze znajdującej się w pobliżu Columbii, stolicy stanu Karolina Południowa. Podróżując na motocyklu marki Kawasaki Amerykanin zderzył się z samochodem osobowym, ginąc na miejscu. Miejscowa policja stwierdziła, że ruszyły już wszelkie procedury mające wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia.

David Patten zakończył profesjonalną karierę latem 2010 roku - od tego czasu pracował jako asystent trenera drużyny futbolu amerykańskiego Western Carolina University.





NFL. David Patten grał w lidze mimo pominięcia w drafcie

Jako zawodnik, Patten przeszedł niełatwą drogę, by grać w wymarzonej NFL. Sportowiec nie został wybrany w drafcie w 1996 roku, dołączył więc to ekipy z ligi AFL, Albany Firebirds, by po jednym sezonie zostać zawodnikiem New York Giants.



Największe triumfy święcił jednak w barwach New England Patriots. To właśnie z tym zespołem sięgał trzykrotnie - w latach 2002, 2004 i 2005 po Super Bowl, najcenniejsze trofeum w świecie futbolu amerykańskiego. Były to jednocześnie pierwsze w dziejach tytuły zdobyte przez "Patriotów".



Bill Belichick: Cieszę się, że mogłem go trenować

"Wieści o odejściu Davida w tak młodym wieku złamały mi serce" - stwierdził Bill Belichick, trener Patriots od 2000 roku.



"Jestem wdzięczny, że mogłem trenować Davida. Jest ważną postacią w historii Patriots, bez niego nie zostalibyśmy mistrzami" - dodał szkoleniowiec.



David Patten spędził 12 pełnych sezonów w NFL. Występował na pozycji skrzydłowego.

Zdjęcie David Patten - zdj. archiwalne / AL MESSERSCHMIDT/Getty AFP/East News / East News

